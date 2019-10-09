В Краснотурьинске на заводе «Русал» программист покончил с собой в свой день рождения
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе «Российской алюминиевой компании» 30-летний мужчина покончил с собой, пишет Ура.ру.
Официальный представитель «Русал» Роман Лукичев подтвердил, что мужчина совершил суицид и подчеркнул, что он не являлся рабочим предприятия.
Он представитель подрядной организации. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, рассказал Роман Лукичев.
Программисту исполнилось 30 лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей