В Нижнем Тагиле трамвай съехал с рельсов и столкнулся с легковой машиной
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня, 9 октября, на улице Металлургов Нижнего Тагила произошла авария с участием трамвая.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Авария произошла около 16-30. По словам очевидцев, трамвай съехал с рельсов и задел легковую машину, которую отбросило на тротуар. В салоне зажало водителя, которому помогали выбраться свидетели аварии.
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Комментарий в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось.
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