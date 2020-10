В Екатеринбурге в аэропору «Кольцово» сегодня ночью экстренно селу самолет «Аэрофлота», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет следовал из Москвы в Омск, на борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным ведомства, самолет приземлился в Кольцово около 3.00. Предварительной причиной посадки называют отказ обогрева датчиков статики и динамики. Напомним, 22 сентября вылетевший из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами, командир воздушного судна принял решение продолжать рейс. Вылетевший из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами

Related news: Вылетевший из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter