26 жителей Оренбургской области скончались от контрафактного спиртного

Среди умерших — жители Орска, Адамовского, Домабровского и Ясненского районов Оренбургской области. Несколько оренбуржцев находятся в больницах, часть из них подключена к аппаратам ИВЛ, сообщает 56orb.ru.
Расследованием шести уголовных дел по факту реализации контрафактного спиртного в регионе объединили в одно производство. Центральный аппарат СК РФ взял ситуацию под контроль. Троим из шести подозреваемых по делу в субботу, 9 октября, будет избрана мера пресечения.
В настоящий момент в регионе развернут оперштаб медиков, бригады скорой помощи и вертолеты санавиации в круглосуточном режиме готовы для экстренной эвакуации пострадавших.
Напомним, в торговых точках и кафе на Вагонке в Нижнем Тагиле в апреле полицейские изъяли контрафактные алкоголь и сигареты.