26 жителей Оренбургской области скончались от контрафактного спиртного

Расследованием шести уголовных дел по факту реализации контрафактного спиртного в регионе объединили в одно производство. Центральный аппарат СК РФ взял ситуацию под контроль. Троим из шести подозреваемых по делу в субботу, 9 октября, будет избрана мера пресечения.