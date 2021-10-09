Девушка из ХМАО купила билеты в Екатеринбург и пропала

В Свердловской области полицейские и волонтеры подключились к поискам пропавшей в ХМАО Евы Шумихиной. 6 октября девушка вышла из дома в Нижневартовске и купила билет в Екатеринбург.

15-летняя Ева Шумихина пропала 6 октября — она вышла из дома на улице Интернациональной, 45 в Нижневартовске (ХМАО) и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщает Е1. Волонтеры из поискового отряда Нижневартовска «Азимут» рассказали, что им удалось проследить цифровой путь Евы — девушка купила билет в Екатеринбург. Пропавшей на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, волосы у Евы темно-русые, прямые, глаза — светлые. В день пропажи девушка была предположительно одета в черно-серую куртку-олимпийку, в штаны-шаровары черно-синего цвета, черные кроссовки и темно-зеленый мешковатый свитер. Фото: группа "Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» город Нижневартовск" во ВКонтакте Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят звонить по номеру + 7 (922) 255-45-68 или сообщать в полицию. Напомним, спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке жителя Екатеринбурга. Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке возобновлены

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