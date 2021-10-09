Девушка из ХМАО купила билеты в Екатеринбург и пропала

Девушка из ХМАО купила билеты в Екатеринбург и пропала
Девушка из ХМАО купила билеты в Екатеринбург и пропала
Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: 1MediaInvest
В Свердловской области полицейские и волонтеры подключились к поискам пропавшей в ХМАО Евы Шумихиной. 6 октября девушка вышла из дома в Нижневартовске и купила билет в Екатеринбург.

15-летняя Ева Шумихина пропала 6 октября — она вышла из дома на улице Интернациональной, 45 в Нижневартовске (ХМАО) и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщает Е1.

Волонтеры из поискового отряда Нижневартовска «Азимут» рассказали, что им удалось проследить цифровой путь Евы — девушка купила билет в Екатеринбург.

Пропавшей на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, волосы у Евы темно-русые, прямые, глаза — светлые. В день пропажи девушка была предположительно одета в черно-серую куртку-олимпийку, в штаны-шаровары черно-синего цвета, черные кроссовки и темно-зеленый мешковатый свитер.

Фото:группа "Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» город Нижневартовск" во ВКонтакте

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят звонить по номеру + 7 (922) 255-45-68 или сообщать в полицию.

Напомним, спасатели возобновили поиски пропавшего на Камчатке жителя Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пропавшийрозыскпропалрозыск человекаНижневартовск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы