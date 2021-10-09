Межнациональный конфликт стал поводом для массовой драки у «Чё почем» в Екатеринбурге

Очередная драка у скандально известного бара «Че почем» в Екатеринбурге стала итогом конфликта между египтянами и русскими. Танцы гостей уральской столицы почему-то пришлись не по нраву свердловчанам, пишет Е1.
Инцидент произошёл в ночь на 9 октября. В общей сложности жители близлежащих домов написали в полицию 70 заявлений о нарушении общественного порядка на территории рядом с питейным заведением. В УМВД по Екатеринбургу обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, бар «Чё почем» в Екатеринбурге получил дурную славу из-за постоянных драк на прилегающей к заведению территории.