Межнациональный конфликт стал поводом для массовой драки у «Чё почем» в Екатеринбурге

Межнациональный конфликт стал поводом для массовой драки у «Чё почем» в Екатеринбурге
Межнациональный конфликт стал поводом для массовой драки у «Чё почем» в Екатеринбурге
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: 1MediaInvest
Горячие танцы гостей из Екатеринбурга стали поводом для драки с екатеринбуржцами.

Очередная драка у скандально известного бара «Че почем» в Екатеринбурге стала итогом конфликта между египтянами и русскими. Танцы гостей уральской столицы почему-то пришлись не по нраву свердловчанам, пишет Е1.

Инцидент произошёл в ночь на 9 октября. В общей сложности жители близлежащих домов написали в полицию 70 заявлений о нарушении общественного порядка на территории рядом с питейным заведением. В УМВД по Екатеринбургу обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, бар «Чё почем» в Екатеринбурге получил дурную славу из-за постоянных драк на прилегающей к заведению территории.

Сюжеты:
Екатеринбург
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