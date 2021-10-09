Межнациональный конфликт стал поводом для массовой драки у «Чё почем» в Екатеринбурге

Инцидент произошёл в ночь на 9 октября. В общей сложности жители близлежащих домов написали в полицию 70 заявлений о нарушении общественного порядка на территории рядом с питейным заведением. В УМВД по Екатеринбургу обещали прокомментировать ситуацию позднее.