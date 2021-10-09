Неизвестный замуровал жилище уральца и оставил там ритуальный венок, но ошибся дверью

Неизвестный замуровал жилище уральца и оставил там ритуальный венок, но ошибся дверью
Неизвестный замуровал жилище уральца и оставил там ритуальный венок, но ошибся дверью
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest
В Екатеринбурге неизвестный мужчин решил напугать жителя одного из домов на улице Ирбитская — монтажной пеной он замуровал выход из квартиры и оставил на лестничной клетке ритуальный венок. Позднее оказалось, что злоумышленник ошибся дверью.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге в пятницу, 8 октября. Как рассказал Е1 пострадавший от рук злоумышленника Александр, должник, которого уже не первый месяц разыскивают, живет двумя этажами выше. Мужчина отнесся к ситуации с юмором — предложил злоумышленникам в следующий раз принести еще один ритуальный венок, но уже не пачкать его краской.

Ему дверь краской изрисовывали этим летом. Он по бизнесу кому-то что-то должен. Венок-то недешевый, деньги на ветер. Его жалко больше всего, пеной испачкан, а так бы пригодился. Пусть несут еще, но пенить не надо,поделился с изданием пострадавший.

Напомним, 65-летняя пенсионерка из Верхней Пышмы лишилась жилья, пока лежала в больнице. Женщина два года назад оформила кредит, думая, что заём беспроцентный.

Сюжеты:
Екатеринбург
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