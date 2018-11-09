Житель Новоуральска сел пьяным за руль и задавил спящего приятеля
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жителя Новоуральска осудили на 4 года за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и наезд на человека со смертельным исходом.
В июне 2018 года житель Новоуральска со своим знакомым поехал на машине рыбачить на Верх-Нейвинский пруд. В процессе рыбалки мужчины распивали алкогольные напитки. После того как знакомый уснул на берегу пруда, подсудимый, будучи пьяным, решил уехать и совершил наезд на уснувшего приятеля. В результате полученных травм мужчина погиб.
Суд города Новоуральска приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в колонии-поселения, лишил его права водить автомобиль на 3 года и взыскал 500 тысяч рублей в пользу родственников погибшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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