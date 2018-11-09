Житель Новоуральска сел пьяным за руль и задавил спящего приятеля

В июне 2018 года житель Новоуральска со своим знакомым поехал на машине рыбачить на Верх-Нейвинский пруд. В процессе рыбалки мужчины распивали алкогольные напитки. После того как знакомый уснул на берегу пруда, подсудимый, будучи пьяным, решил уехать и совершил наезд на уснувшего приятеля. В результате полученных травм мужчина погиб.