Аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня утром в Кольцово была объявлена эвакуация. В диспетчерскую службу поступило сообщение от неизвестного о минировании аэропорта, сообщает E1.
На место прибыла полиция, сотрудники спецслужб, скорая и МЧС.
По словам очевидцев, перед аэропортом скапливается пробка, автомобили на территорию не пропускают.
Всех пассажиров пустили в отель Angelo, чтобы они не мерзли на улице.
Через два часа все мероприятия были завершены, рейсы отправляются без ограничений.
По официальной версии минирования в аэропорту не было. Сообщение оказалось ложным.
В дежурную часть поступило сообщение о существующей угрозе в аэропорту Кольцово. Были проведены все необходимые мероприятия. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Проводится проверка, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Управление ФСБ по Свердловской области отказалось давать комментарии по инциденту. Однако источники сообщают, что ситуацию удалось быстро решить с минимальными потерями для Кольцово.
Напомним, 31 октября в Кольцово экстренно приземлился самолет, вылетевший в Сургут. Диспетчерам поступило сообщение о минировании. Сообщение оказалось ложным. Никто не пострадал.