Аэропорт Кольцово эвакуировали из-за сообщения о минировании

На место прибыла полиция, сотрудники спецслужб, скорая и МЧС.

По словам очевидцев, перед аэропортом скапливается пробка, автомобили на территорию не пропускают.

Всех пассажиров пустили в отель Angelo, чтобы они не мерзли на улице.

Через два часа все мероприятия были завершены, рейсы отправляются без ограничений.

По официальной версии минирования в аэропорту не было. Сообщение оказалось ложным.

В дежурную часть поступило сообщение о существующей угрозе в аэропорту Кольцово. Были проведены все необходимые мероприятия. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Проводится проверка, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Управление ФСБ по Свердловской области отказалось давать комментарии по инциденту. Однако источники сообщают, что ситуацию удалось быстро решить с минимальными потерями для Кольцово.