Бомбы, мачете и булава. В Кунгуре 17-летний студент готовил нападение на школу

Предполагается, что идею массового убийства в школе он взял из соцсетей и долго его планировал. В школе, на которую студент хотел напасть учатся около тысячи детей. В сентябре он пытался туда проникнуть, но его не пропустили.

После неудачи студент стал искать другие способы и тогда попал в поле зрения силовых структур. При осмотре хозяйственной постройки оперативники обнаружили две самодельные бомбы, мачете и булаву, после чего на молодого человека было заведено уголовное дело.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы.