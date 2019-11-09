Бомбы, мачете и булава. В Кунгуре 17-летний студент готовил нападение на школу
В Кунгуре студент сельскохозяйственного колледжа собирался совершить массовое убийство учеников и преподавателей в местной школе. Для нападения он хотел использовать две самодельные бомбы, булаву и мачете, сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается, что идею массового убийства в школе он взял из соцсетей и долго его планировал. В школе, на которую студент хотел напасть учатся около тысячи детей. В сентябре он пытался туда проникнуть, но его не пропустили.
После неудачи студент стал искать другие способы и тогда попал в поле зрения силовых структур. При осмотре хозяйственной постройки оперативники обнаружили две самодельные бомбы, мачете и булаву, после чего на молодого человека было заведено уголовное дело.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы.
Напомним, в Свердловской области в годе Кушва два 16-летних подростка были задержаны за подготовку вооружённого нападения на школу №1 и электромеханический техникум. Против них возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).