Смертельное ДТП с бывшим директором тагильского драмтеатра зафиксировали на видео
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: скриншот записи с видеорегистратора
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Актер Виктор Бубенков, почти 20 лет проработавший директором Нижнетагильского Драмтеатра, погиб в ДТП при столкновении автомобиля с деревом. Момент аварии заснял видеорегистратор, сообщает Life.
ДТП произошло на трассе под Минусинском, в Красноярском крае.
Из видео понятно, что водитель ехал по загородной трассе, потом автомобиль вынесло на встречную полосу, но затем он вернулся в свою колею. Сразу после этого машина упала в кювет и врезалась в дерево.
Запись с видеорегистратора актераВидео
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Видео: life.ru
От полученных травм Бубенков скончался на месте. Полиция выясняет, что привело к совершению опасного маневра.
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