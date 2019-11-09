В Екатеринбурге сотрудники УК предложили разбивать автомобили недовольным жильцам

Кроме того, сотрудники УК обсуждали возможность ограничения въезда во двор тем жильцам, которые настаивают на смене управляющей компании. По словам самих собственников квартир, такие речь об отказе от услуг «СД Эксплуатация» идёт уже давно.

В разговоре между сотрудниками обсуждались также способы подделки документов. Один из мужчин на видео предлагает «разгладить листок утюжком», чтобы можно было «переставить галочку».

Видео Видео: е1.ru

Видео заинтересовались сотрудники полиции.

Опубликованное видео сейчас изучается сотрудниками полиции. Данная информация зарегистрирована и будет проверена. Личности людей, которые присутствуют на видео, будут установлены, и они будут опрошены. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение,рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.