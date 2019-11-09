В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО студента, подозреваемого в смерти школьницы
Сегодня, 19:00ПроисшествияФото: СК РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге решением Свердловского областного суда студент, который подозревается в убийстве 15-летней девушки на Уралмаше, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство». Под стражей в СИЗО он пробудет до 6 января 2020 года включительно.
Напомним, 5 ноября на Уралмаше между двумя группами молодых людей произошла драка, в ходе которой была ранена 15-летняя девушка. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице. 8 ноября правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент колледжа.
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