В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО студента, подозреваемого в смерти школьницы

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство». Под стражей в СИЗО он пробудет до 6 января 2020 года включительно.

Напомним, 5 ноября на Уралмаше между двумя группами молодых людей произошла драка, в ходе которой была ранена 15-летняя девушка. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице. 8 ноября правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент колледжа.