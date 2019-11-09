В Кушве пассажирам электрички пришлось забираться в неё с помощью стула

На кадрах ролика видно, что пожилые женщины сначала встают на стул, а после на ступени электрички. Забраться им помогают другие пассажиры и работница РЖД. Причиной таких манипуляций со стулом стало то, что на второй и третьей платформе станции нет перрона, поэтому ступени вагона находятся высоко.