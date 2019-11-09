В Кушве пассажирам электрички пришлось забираться в неё с помощью стула
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Кушвы снял видео, как на станции «Гороблагодатская» пассажиры попадают в электричку с помощью стула, сообщает Znak.
Сюжеты: Кушва
На кадрах ролика видно, что пожилые женщины сначала встают на стул, а после на ступени электрички. Забраться им помогают другие пассажиры и работница РЖД. Причиной таких манипуляций со стулом стало то, что на второй и третьей платформе станции нет перрона, поэтому ступени вагона находятся высоко.
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Фото: Валерий Ардаков, е1.ru
В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что причиной ситуации стало изменение расписания электричек с 4 по 8 ноября. На станции «Гороблагодатская» останавливались два электропоезда в разных направлениях.
Один из электропоездов принимался на вспомогательном пути, из-за чего возникли неудобства для пассажиров. Специалисты СвЖД сделали все возможное, чтобы их минимизировать,рассказали в пресс-службе СвЖД.
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