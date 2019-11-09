В Пермском крае во время стройтельных работ от взрыва пропана погиб свердловчанин
Сегодня, 18:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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8 ноября в Прикамье в городе Губаха на строительной площадке завода АКМ погиб 38-летний рабочий из Свердловской области, сообщает 59.ру. Причиной смерти стал взрыв баллона с пропаном.
По информации подрядчика АО «Уралэнергострой», который выполнял работы на территории завода, пострадавший монтажник был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в местную больницу. Однако вечером того же дня он скончался от полученных травм.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Для расследования всех обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.
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