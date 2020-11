Дознаватели МЧС предположительной причиной возгорания автомобилей в Нижнем Тагиле называют поджог, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

Обе машины были припаркованы у дома № 19 на улице Фрунзе на расстоянии около 100 метров друг от друга. Загорелись оба автомобиля почти что одновременно, причем оба — с правого переднего колеса. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, сегодня ночью в Нижнем Тагиле пожарные тушили два автомобиля: «ВАЗ-2112» и «Ладу Ларгус». У «ВАЗ 2112» сгорели моторный отсек и салон, у «Лады Ларгус» повреждено правое переднее колесо, правое переднее крыло, передний бампер и моторный отсек. В Нижнем Тагиле ночью сгорели два автомобиля

