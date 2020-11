Пожарные Нижнего Тагила ночью тушили два загоревшихся автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

9 ноября около 05.00 поступило сообщение о пожаре на улице Фрунзе. Горели два автомобиля, у «ВАЗ-2112» сгорел моторный отсек, а у «Лады Ларгус» поврежден кузов и мотор. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В тушении пожара задействовали пять человек личного состава и две единицы спасательной техники. Огнеборцы потушили пожар за две минуты. Напомним, 5 ноября в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сгорели три дома, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В Черноисточинске ночью сгорели три дома

