В Нижнем Тагиле в районе Малой Кушвы сгорел частный жилой дом

В Нижнем Тагиле в районе Малой Кушвы сгорел частный жилой дом

Сегодня, 21:57ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле, в районе Малой Кушвы, в пожаре серьезно пострадал частный жилой дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Чехова поступило 9 ноября в 15.34. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. К 16.00 огонь удалось устранить, а к 19.34 закончить с поливкой и разбором сгоревших конструкций.

В результате, на площади 150 квадратных метров были уничижены кровля и чердачное перекрытие, а также пострадали стены, надворные постройки и домашнее имущество.

Напомним, 8 ноября, поздно вечером, в Нижнем Тагиле загорелся дом в коллективном саду. Площадь возгорания составила 102 квадратных метра, сгорел садовый дом, а также надворные постройки.

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