В Нижнем Тагиле в районе Малой Кушвы сгорел частный жилой дом

Сообщение о пожаре на улице Чехова поступило 9 ноября в 15.34. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. К 16.00 огонь удалось устранить, а к 19.34 закончить с поливкой и разбором сгоревших конструкций.
В результате, на площади 150 квадратных метров были уничижены кровля и чердачное перекрытие, а также пострадали стены, надворные постройки и домашнее имущество.
Напомним, 8 ноября, поздно вечером, в Нижнем Тагиле загорелся дом в коллективном саду. Площадь возгорания составила 102 квадратных метра, сгорел садовый дом, а также надворные постройки.