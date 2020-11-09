В Нижнем Тагиле в районе Малой Кушвы сгорел частный жилой дом

Сообщение о пожаре на улице Чехова поступило 9 ноября в 15.34. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. К 16.00 огонь удалось устранить, а к 19.34 закончить с поливкой и разбором сгоревших конструкций.