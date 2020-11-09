В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода у техникума

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиции, он устанавливают обстоятельства случившегося. Водитель был трезвым, он прошел освидетельствован на состояние опьянения. Мужчина направлялся на вокзал, чтобы выехать на смену, в автобусе пассажиров не было.