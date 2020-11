В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода у техникума

Сегодня утром в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

9 ноября в 6.00 водитель пассажирского автобуса ПАЗ — 320302-11 наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Предварительно, водитель пассажирского автобуса рейса № 101 «Нижний Тагил — село Николо-Павловское», 1968 года рождения, ехал со стороны улицы Победы в сторону улицы Циолковского. У дома № 4А на улице Красная он допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в девяти метрах от пешеходного перехода. В результате ДТП 70-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиции, он устанавливают обстоятельства случившегося. Водитель был трезвым, он прошел освидетельствован на состояние опьянения. Мужчина направлялся на вокзал, чтобы выехать на смену, в автобусе пассажиров не было. Напомним, 7 ноября 17-летний пьяный подросток взял ключи от автомобиля у родителей и поехал за шаурмой. В результате он насмерть сбил мужчину-пешехода на улице Вогульской. В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

