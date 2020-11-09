В Свердловской области ночью почти сто животных погибли при пожаре

В Свердловской области ночью почти сто животных погибли при пожаре

Сегодня, 13:20ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Тавде произошел пожар в частном доме, при котором погибли десятки животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 9 ноября, в 03.32. На площади 596 квадратных метров огонь повредил кровлю, перекрытия частной бани и дома. Кроме того повреждены надворные постройки.

В тушении принимали участие пять пожарных автомобилей и 19 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать к 04.06, а через два часа ликвидировано открытое горение. Ведется проливка и разбор очагов горения.

При пожаре погибли три головы крупного рогатого скота, 11 свиней, 50 цыплят и 30 кур. Люди не пострадали.

Напомним, 8 ноября в 23.47 поступило сообщение о пожаре в Нижнем Тагиле. На площади 102 квадратных метра сгорел частный садовый дом и надворные постройки.

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