В Свердловской области ночью почти сто животных погибли при пожаре

В Тавде произошел пожар в частном доме, при котором погибли десятки животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 9 ноября, в 03.32. На площади 596 квадратных метров огонь повредил кровлю, перекрытия частной бани и дома. Кроме того повреждены надворные постройки. В тушении принимали участие пять пожарных автомобилей и 19 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать к 04.06, а через два часа ликвидировано открытое горение. Ведется проливка и разбор очагов горения. При пожаре погибли три головы крупного рогатого скота, 11 свиней, 50 цыплят и 30 кур. Люди не пострадали. Напомним, 8 ноября в 23.47 поступило сообщение о пожаре в Нижнем Тагиле. На площади 102 квадратных метра сгорел частный садовый дом и надворные постройки. В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом с надворными постройками

