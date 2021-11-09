Двое суток разыскивается возвращавшаяся домой через лес екатеринбурженка

Знакомая пропавшей рассказала, что Оксана шла домой примерно в семь-девять вечера. Ее муж выдвинулся навстречу, поскольку дорога лежала через лес.
У нее оставался 1% заряда на телефоне, она сбросила трубку и пропала,отметила женщина.
По ее словам, были подключены поисковые группы, но на данный момент ничего не известно. У женщины есть две дочери: 8 и 4 классы. К поискам также подключились сотрудники отдела полиции № 13, сообщает Е1.
В момент исчезновения на Оксане были черные спортивные штаны, такого же цвета ботинки и куртка ниже колена, а также розовая шапка. Рост женщины примерно 176 сантиметров. У нее рыжие волосы и светлые глаза. Особые приметы: шрам на шее, тату на запястье «АНН» и тату розы на правом плече.
Напомним, житель Екатеринбурга, пропавший 3 ноября при странных обстоятельствах, нашелся в больнице Самары.