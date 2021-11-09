Двое суток разыскивается возвращавшаяся домой через лес екатеринбурженка

В момент исчезновения на Оксане были черные спортивные штаны, такого же цвета ботинки и куртка ниже колена, а также розовая шапка. Рост женщины примерно 176 сантиметров. У нее рыжие волосы и светлые глаза. Особые приметы: шрам на шее, тату на запястье «АНН» и тату розы на правом плече.