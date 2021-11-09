Двое суток разыскивается возвращавшаяся домой через лес екатеринбурженка

Двое суток разыскивается возвращавшаяся домой через лес екатеринбурженка
Двое суток разыскивается возвращавшаяся домой через лес екатеринбурженка
Сегодня, 22:40ПроисшествияФото: 1MI
39-летняя Оксана Ермакова двое суток разыскивается в уральской столице. Женщина исчезла вечером 7 ноября, когда возвращалась домой.

Знакомая пропавшей рассказала, что Оксана шла домой примерно в семь-девять вечера. Ее муж выдвинулся навстречу, поскольку дорога лежала через лес.

У нее оставался 1% заряда на телефоне, она сбросила трубку и пропала,отметила женщина.

По ее словам, были подключены поисковые группы, но на данный момент ничего не известно. У женщины есть две дочери: 8 и 4 классы. К поискам также подключились сотрудники отдела полиции № 13, сообщает Е1.

В момент исчезновения на Оксане были черные спортивные штаны, такого же цвета ботинки и куртка ниже колена, а также розовая шапка. Рост женщины примерно 176 сантиметров. У нее рыжие волосы и светлые глаза. Особые приметы: шрам на шее, тату на запястье «АНН» и тату розы на правом плече.

Фото:поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, житель Екатеринбурга, пропавший 3 ноября при странных обстоятельствах, нашелся в больнице Самары.

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Екатеринбург
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