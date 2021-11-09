Фактами о семье отца-одиночки из Нижнего Тагила займется Бастрыкин

На «Первом канале» в ток-шоу якобы всплыли факты о том, что в Нижнем Тагиле отец-наркоман воспитывает троих детей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с достоверностью информации.

Семью отца-одиночки, который воспитывает детей после смерти жены, проверит региональный СК РФ по Свердловской области по поручению руководителя ведомства, сообщает пресс-служба Следственного комитата России. В ток-шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале» разразился скандал, когда выяснилось, что якобы отец-наркоман не только воспитывает в одиночку своих троих сыновей, но и причастен к смерти своей бывшей супруги. Именно на такой версии настаивают родственники умершей женщины. Глава СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет проверку фактов и доложит Бастрыкину о результатах проверки. В мае 2021 года редакция TagilCity.ru первой рассказала о семье тагильского отца-одиночки. Через некоторое время, после проведения проверки, детей у мужчины изъяли органы опеки, а информация о судьбе семьи дошла до федеральных органов власти и СМИ. На днях прошел эфир ток-шоу на «Первом канале», где выяснились некоторые дополнительные подробности этой истории, которыми заинтересовался Следственный комитет РФ. Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери Напомним, популярное ток-шоу на «Первом канале» «Мужское / Женское» стало причиной скандала, когда в одном из последних эфиров появилась информация, что отец-одиночка, склонный к употреблению наркотиков, воспитывает троих детей в Нижнем Тагиле. Скандал «подогрели» родственники его бывшей жены, заявившие о якобы причастности мужчины к ее смерти.

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