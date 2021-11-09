Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника

Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника
Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: 1МI
Мать погибшей в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле студентки считает, что попасть в аварию может каждый. А погибших парня и девушку уже не вернуть.

Резонансное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек, произошло вечером 4 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле. Теперь на виновника аварии, 20-летнего водителя, обрушилась лавина критики и оскорблений в соцсетях, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мать погибшей пассажирки.

Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет,сказала изданию мать скончавшейся студентки.

Сам виновник смертельной аварии не общается с журналистами, свою страницу в соцсети он удалил.

Напомним, автомобиль «Опель» на большой скорости ударился колесами о бордюр на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле вечером 4 ноября. Автомобиль вылетел с проезжей части, боковой частью кузова он буквально «обнял» опору рекламного баннера. На месте погибли два пассажира иномарки, сам водитель получил ушибы и сотрясение мозга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судсмертельное дтпвиновникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы