Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника

Мать погибшей в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле студентки считает, что попасть в аварию может каждый. А погибших парня и девушку уже не вернуть.

Резонансное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек, произошло вечером 4 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле. Теперь на виновника аварии, 20-летнего водителя, обрушилась лавина критики и оскорблений в соцсетях, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мать погибшей пассажирки. Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет,сказала изданию мать скончавшейся студентки. Сам виновник смертельной аварии не общается с журналистами, свою страницу в соцсети он удалил. Напомним, автомобиль «Опель» на большой скорости ударился колесами о бордюр на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле вечером 4 ноября. Автомобиль вылетел с проезжей части, боковой частью кузова он буквально «обнял» опору рекламного баннера. На месте погибли два пассажира иномарки, сам водитель получил ушибы и сотрясение мозга. Иномарку «намотало» на столб в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе в Тагиле

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