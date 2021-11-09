Обвиняемый в захоронении заживо за 500 рублей уралец частично признал вину

Обвиняемый в захоронении заживо за 500 рублей уралец частично признал вину
Обвиняемый в захоронении заживо за 500 рублей уралец частично признал вину
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: 1MI
Обвиняемый в убийстве 22-летнего Кирилла Смирнова из Карпинска Сергей Асерхлицын свою вину в содеянном в полной мере не признает. Он утверждает, что не убивал погибшего.

Прения по делу об убийстве прошли в Свердловском областном суде. Мужчина признался, что между ним и Кириллом 2 июля 2016 года произошла ссора и потасовка, в ходе которой он ударил потерпевшего. Происходило все за городом, пишет E1.

Я сожалею об этом. Кирилла я не убивал. После того как я ушел от него, он был жив. Что произошло после этого, мне неизвестно. Я точно знаю, что после моего удара кулаком он был жив и что после этого удара он не мог умереть, рассказал обвиняемый.

Он также утверждает, что не похищал Кирилла и не возил в лес в багажнике. Мужчина сам, по словам обвиняемого, поехал с ними. Кроме того, Асерхлицын был уверен, что Кирилл сам доберется до дома. Также обвиняемый рассказал, что лопата и машина не принадлежат ему, а все удары были спонтанными. Не согласился он и с гражданским иском.

По словам адвоката Сергея, все обвинение построено на показаниях единственного свидетеля, который тоже был участником событий и заинтересован в том, чтобы избежать ответственности. Защитник указала и то, что похищение Смирнова было не предполагало его удержания.

К тому же она считает, что причина смерти молодого человека не установлена и доказательств для обвинения в убийстве недостаточно.

Напомним, 22-летний Кирилл Смирнов пробел без вести летом 2016 года. Перед исчезновением он позвонил маме и сообщил, что планирует отправиться в Карпинск и устроиться там на работу. В результате поиски молодого человека длились в течение четырех лет. В августе 2020 года следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве и началось расследование. Подозреваемые были найдены.

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