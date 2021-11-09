Охранники свердловского ТЦ жестко скрутили посетителя детского магазина

Охранники ТЦ «Небо», расположенного в Серове, повалили на пол одного из посетителей. Очевидцы рассказали, что мужчина защищал свою жену. Пара пришла в «Детский мир».

По словам свидетелей, охранники выпихивали из магазина жену уральца. Предполагается, что причиной конфликта могло стать отсутствие QR-кодов. Факт инцидента также подтвердил глава пресс-службы МВД региона Валерий Горелых. Как стало известно, мужчина уже обратился с заявлением в полицию. Выяснением обстоятельств происшествия займется участковый, после чего будет принято обоснованное процессуальное решение. Фото: скриншот видео E1.RU Напомним, 6 ноября стало известно, что общественники планируют собрать максимальное количество подписей под требованием отменить обязательные QR-коды в Свердловской области. Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле

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