Штраф за кормление собаки без маски, таинственная смерть беременной, а также оставшийся на свободе отец-тиран. Читайте самые интересные итоги дня в нашей подборке чрезвычайных происшествий на Урале.

Доброе дело обернулось штрафом для свердловчанки и суд за сбыт фальшивых купюр Жительница Серовского района должна выплатить 15 тысяч штрафа за то, что без маски вышла во двор своего дома, чтобы покормить собаку. Дело в том, что на тот момент женщина болела коронавирусом. Такая беспечность не понравилась ее бдительной соседке. Она сфотографировала кратковременный момент прогулки и обратилась в полицию. В результате суд установил, что свердловчанка «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции». В Перми суд вынес приговор четверым друзьям, придумавшим схему легкого заработка. Предприимчивые ребята увязались за своим главарем, который заказал по интернету фальшивые пятитысячные купюры и предложил ходить с ними по магазинам. Примечательно, что небольшие покупки группировка совершала лишь там, где не было детектора поддельных денег. Вполне себе настоящую сдачу мужчины забирали себе. Всего было доказано 19 эпизодов. В результате организатор схемы получил три года колонии, один из участников — два, а остальные отделались обязательными работами на год. Фото: 1MI Оставшийся на свободе отец-тиран и срок для кровожадного клиента такси В Кудымкаре Пермского края местный житель кошмарил собственных детей, но все равно остался на свободе. В холод мужчина заставил сына и дочь мерзнуть, а когда те закономерно заболели, не позволил их матери вызвать врачей. Как стало известно, будучи пьяным, он распахнул входную дверь дома и не разрешал закрывать ее. Не в силах противостоять тирану, маленькие дети мерзли в продуваемом помещении. Итогом стала болезнь и отказ мужчины вызывать врачей. Пусть детей в результате изъяли и передали матери, уралец с холодным сердцем получил лишь 300 часов обязательных работ. В Серове излишне эмоциональный мужчина в процессе конфликта зарезал своего оппонента в машине такси и попытался убить второго. Как стало известно, сначала буйный клиент ножом ударил в шею одного из пассажиров, после чего накинулся на второго. Ему были нанесены четыре удара в область шеи, груди, плеча и локтя. Первая жертва скончалась на месте преступления, а вот второй мужчина спаса. Мало того, он помог водителю такси обезвредить убийцу и сдать его прибывшим полицейским. Чудеса адреналина… За убийство ножом в такси и покушение на вторую жертву жителю Серова грозит 15 лет Перебегавшая дорогу девочка и заступничество за виновника смертельного ДТП В Верхней Пышме на проспекте Успенском водитель на пешеходном переходе сбил девочку, спешившую перебежать дорогу. На записи с видеорегистратора можно заметить, как сначала проезжую часть без проблем пересекает школьница с портфелем, машина начинает движение и резко сбивает бегущую девочку в капюшоне. В комментариях к записи пользователи соцсети выразили негодование, якобы водители «обнаглели» и не дают нормально перейти дорогу, начиная ехать чуть ли не по пятам. Видео: группа " Новости Екатеринбурга сегодня, ЧП и ДТП ЕКБ" "ВКонтакте" Мать 17-летней студентки, которая погибла в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле, заступилась за виновника аварии. Она считает, что попасть в подобную ситуацию может каждый. После инцидента на 20-летнего водителя обрушилась лавина критики и оскорблений, однако женщина придерживается мнения, что не нужно ломать еще и третью жизнь. Она уверена, что теперь парень точно окажется за решеткой, однако ее дочь это уже не вернет. Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника Загадочная смерть беременной и проверка многодетной семьи Бастрыкиным В больнице Каменска-Уральского после проведения инвазивной процедуры внезапно умерла 35-летняя беременная Анастасия. Однако родственники считают, что ее можно было спасти, если бы врачи обратили внимание на жалобы свердловчанки. Она была беременна третьим ребенком, но медики подозревали патологию плода. В ночь случился выкидыш, у Анастасии открылось сильное кровотечение. Соседка по палате рассказала, что обращалась к санитарке и рассказывала, что женщине становится все хуже, та же заявила, что не станет будить доктора. Врачи засуетились лишь утром, но вскоре беременная умерла. Беременная женщина скончалась после медпроцедуры в больнице Каменска-Уральского Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в информации, которая всплыла после ток-шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале». Там обсуждалось, якобы отец-наркоман детей после смерти жены воспитывает троих детей. Также родственники умершей женщины настаивают на то, что именно он причастен к смерти своей бывшей супруги. Теперь глава СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет проверку фактов и доложит Бастрыкину о результатах проверки. TagilCity.ru же заинтересовались громкой историей еще в мае 2021 года. На шоу семью также пригласили после того, как редакция выпустила серию репортажей о ней. Фактами о семье отца-одиночки из Нижнего Тагила займется Бастрыкин

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