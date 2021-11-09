Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге

Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге
Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: 1МI
Молодой человек допустил наезд на пенсионерку в Екатеринбурге. Пожилая женщина получила серьезные травмы, прокуратура направила материалы дела для рассмотрения в суд. Теперь ему грозит 2 года колонии.

Дорожное происшествие с участием автомобиля BMW X6 и пожилой женщины произошло в начале июня текущего года в Екатеринбурге. Молодой водитель иномарки сдавал задним ходом и наехал на свердловчанку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате ДТП женщина получила перелом шейки бедра (тяжкий вред здоровью), виновник аварии вину признал полностью. Дело рассмотрит Октябрьский суд Екатеринбурга, по ч. 1 ст. 264 УК РФ ему грозит до 2 лет колонии.

Напомним, оперативник уголовного розыска из Перми на ходу сумел вскочить за руль неуправляемой фуры и предотвратить возможную трагедию на трассе. Правоохранители занимались оперативными мероприятиями, когда водитель большегруза неожиданно скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа, неуправляемая фура покатилась под горку.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
суддтппенсионеркатравмыпереломЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы