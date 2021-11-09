Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге

Молодой человек допустил наезд на пенсионерку в Екатеринбурге. Пожилая женщина получила серьезные травмы, прокуратура направила материалы дела для рассмотрения в суд. Теперь ему грозит 2 года колонии.

Дорожное происшествие с участием автомобиля BMW X6 и пожилой женщины произошло в начале июня текущего года в Екатеринбурге. Молодой водитель иномарки сдавал задним ходом и наехал на свердловчанку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате ДТП женщина получила перелом шейки бедра (тяжкий вред здоровью), виновник аварии вину признал полностью. Дело рассмотрит Октябрьский суд Екатеринбурга, по ч. 1 ст. 264 УК РФ ему грозит до 2 лет колонии. Напомним, оперативник уголовного розыска из Перми на ходу сумел вскочить за руль неуправляемой фуры и предотвратить возможную трагедию на трассе. Правоохранители занимались оперативными мероприятиями, когда водитель большегруза неожиданно скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа, неуправляемая фура покатилась под горку. Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем

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