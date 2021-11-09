Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге

Дорожное происшествие с участием автомобиля BMW X6 и пожилой женщины произошло в начале июня текущего года в Екатеринбурге. Молодой водитель иномарки сдавал задним ходом и наехал на свердловчанку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В результате ДТП женщина получила перелом шейки бедра (тяжкий вред здоровью), виновник аварии вину признал полностью. Дело рассмотрит Октябрьский суд Екатеринбурга, по ч. 1 ст. 264 УК РФ ему грозит до 2 лет колонии.
Напомним, оперативник уголовного розыска из Перми на ходу сумел вскочить за руль неуправляемой фуры и предотвратить возможную трагедию на трассе. Правоохранители занимались оперативными мероприятиями, когда водитель большегруза неожиданно скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа, неуправляемая фура покатилась под горку.