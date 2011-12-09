В Екатеринбурге умерла маленькая девочка, третья жертва халатности врачей. Тагильчане выйдут на митинг 10 декабря

29 ноября девочка почувствовала себя плохо, и участковый врач, приехавший на вызов, назначил ей лечение. На следующий день Маше сделали рентген, который не показал никаких серьезных изменения в легких. Но ребенку легче не становится, температура держится высокой, поднимаясь до 39 градусов, несколько дней. 1 декабря родители вызывают для малышки «Скорую», но медики не увозят ребенка в больницу.

Как утверждают родители умершей девочки, специалисты рассказали, что в больнице на данный момент нет свободных мест и максимум, что они смогут сделать, это оставить родителей с ребенком «на лавочке» в надежде на госпитализацию. Конечно, родители от такой крайней меры отказались, учитывая состояние ребенка. Далее девочке стало совсем плохо, и 2 декабря родители опять вызвали врачей. На этот раз они сказали, что ничем не могут помочь.

В этой истории много непонятных моментов. Врачи диагностировали у ребенка гнойный бронхит, но специалисты в Управлении здравоохранения утверждают, что от такого заболевания, даже протекающего в острой форме, не умирают. Тем более что малышка была до этого вполне здорова и не имела хронических заболеваний. Как ребенок мог умереть от бронхита, и был ли это бронхит? Почему медики не смогли помочь ребенку и вовремя госпитализировать его? На эти вопросы предстоит найти ответ следователям, ведь по факту смерти маленькой Маши возбуждено уголовное дело.

Журналисты уже называют смерть девочки одной из череды детских смертей в Свердловской области, случившихся из-за халатности медиков. Первым случаем стала смерть 3-летнего мальчика Савелия Гладыша в Нижнем Тагиле. Второй стала смерть месячного малыша от бронхиолита в Серове.

Как получается, что несерьезные на первый взгляд инфекции уже в третий раз приводят к необратимым последствиям? Почему врачи не могут оказать своевременную и квалифицированную помощь? Неравнодушные к этой вопиющей проблеметагильчане соберутся 10 декабря в 13.00 около КДК «Современник» на митинг против халатности врачей. Все желающие могут высказать свое мнение по поводу этих трагических случаев и возмутиться отсутствию оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи нам и нашим детям. Не оставайтесь равнодушными, поддержите организаторов митинга!