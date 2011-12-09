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В Екатеринбурге умерла маленькая девочка, третья жертва халатности врачей. Тагильчане выйдут на митинг 10 декабря
Сюжеты:
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В Екатеринбурге умерла маленькая девочка, третья жертва халатности врачей. Тагильчане выйдут на митинг 10 декабря

9 декабря 2011, 11:07ПроисшествияВалерия Лошкарева
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