В Нижнем Тагиле нашли водителя, который насмерть сбил человека
9 декабря 2011, 18:23ПроисшествияВалерия Лошкарева
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ДТП случилось ещё 26 ноября, рассказали в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД.
В час ночи на улице Фрунзе у дома 34 автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. 37-летний тагильчанин с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, в коме 1 степени был доставлен в травмотологию третьей больницы, где через несколько часов скончался. Водитель с места аварии скрылся.
Позже удалось установить, что ДТП совершено на «Ладе-Приоре» черного цвета без номеров. Водителя нашли. Ему 21 год, права он получил 2 года назад. За оставление места ДТП суд приговорил молодого человека к лишению водительских прав на 1,5 года.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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