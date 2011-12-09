В Нижнем Тагиле нашли водителя, который насмерть сбил человека

В час ночи на улице Фрунзе у дома 34 автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. 37-летний тагильчанин с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, в коме 1 степени был доставлен в травмотологию третьей больницы, где через несколько часов скончался. Водитель с места аварии скрылся.