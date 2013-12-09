В Нижнем Тагиле молодой парень сознался в двойном убийстве
9 декабря 2013, 09:05ПроисшествияЕвгения
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Утром 6 декабря в Нижнем Тагиле в отделение правоохранительных органов обратился молодой парень, который сознался в двойном убийстве. Он рассказал, что 4 декабря находился в гостях у своего начальника в Пермском крае. В ходе вечера погибший стал вымогать у парня деньги, а также требовал переписать на его имя автомобиль юноши. Подозреваемый отказался, и у них возникла ссора, а потом парень схватил со стола нож и несколько раз ударил 37-летнего мужчину.
На весь шум выскочила жена убитого, которую злоумышленник также зарезал. После чего он скрылся. Прятаться он решил у своих родственников в Нижнем Тагиле. Именно они его и уговорили сдаться в руки правосудия.
Парень пришел в полицию, где следственные органы после такого признания, связались со своими коллегами из Пермского края. Информация о двойном убийстве подтвердилась и его задержали. Молодого человека этапировали в Пермский край, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На сегодняшний день следственные мероприятия продолжаются.
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