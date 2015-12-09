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На Среднем Урале «Нива» попала под грузовик: трое погибших (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале «Нива» попала под грузовик: трое погибших (ФОТО)

9 декабря 2015, 08:55ПроисшествияMaurice
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