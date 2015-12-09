На Среднем Урале «Нива» попала под грузовик: трое погибших (ФОТО)
9 декабря 2015, 08:55ПроисшествияMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Три человека погибли в лобовом столкновении под Богдановичем: легковушка попала под грузовик.
Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, по предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением и утратил контроль над автомобилем, который выбросило на встречную полосу под грузовик MAN. В результате погибли три человека.
Как пояснили в Госавтоинспекции, в качестве одной из версий случившегося рассматриваются неудовлетворительные дорожные условия на месте трагедии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей