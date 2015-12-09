Под Первоуральском сгорел большой склад с зерном
9 декабря 2015, 10:00ПроисшествияMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Площадь пожара составила 550 квадратных метров.
Сегодня ночью в селе Нижнее под Первоуральском вспыхнул склад с зерном местного совхоза. Сообщение о возгорании поступило пожарным в час ночи, и до четырёх утра спасатели с помощью трёх машин боролись с огнём.
Общая площадь пожара в итоге составила 550 квадратных метров.
Склад был очень большой и деревянный, поэтому такая большая площадь горения. Пострадавших нет сообщили Е1.RU в отряде МЧС города Первоуральска.
Сейчас выясняются причины возгорания.
Отметим, что не так давно серьезный пожар произошёл в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Вспыхнувший склад обесточил район и остановил движение трамваев. В итоге площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей