Под Первоуральском сгорел большой склад с зерном

Сегодня ночью в селе Нижнее под Первоуральском вспыхнул склад с зерном местного совхоза. Сообщение о возгорании поступило пожарным в час ночи, и до четырёх утра спасатели с помощью трёх машин боролись с огнём.

Общая площадь пожара в итоге составила 550 квадратных метров.

Склад был очень большой и деревянный, поэтому такая большая площадь горения. Пострадавших нет сообщили Е1.RU в отряде МЧС города Первоуральска.

Сейчас выясняются причины возгорания.