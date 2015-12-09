Пять лет за монитор и мобильник: в Нижнем Тагиле поймали вора
В эти выходные сработала сигнализации в одном из офисов на улице Ленина. Для проверки на место выехал экипаж вневедомственной охраны.
По прибытии на место было обнаружено открытое окно на первом этаже офиса. После вызова представителей фирмы старший экипажа прапорщик Эдуард Богомолов заметил у торца здания подозрительного мужчину, который пытался покинуть территорию не привлекая внимания. Этот мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 16.
Там мужчина признался в совершении кражи и рассказал, как он её совершил. 29-летний житель ГГМ давно обратил внимание на офис, который не работал по выходным. Дождавшись наступления этих дней, тагильчанин выдавил в оконной раме стекло и проник внутрь. Там он успел поживиться лишь монитором и мобильным телефоном. Тагильчанин видимо не смотрел популярные фильмы про ограбления и не учел время прибытия охраны, поэтому не успел скрыться с награбленным. Позже пакет с техникой был обнаружен неподалёку.
Сейчас плохо подготовившемуся взломщику грозит до 5 лет тюрьмы. Скорее всего, выдавить тюремную решётку ему не получится.
В эти выходные случилась ещё одна нелепая кража: с фермы в селе Петрокаменское были украдены два мешка с зерном и двигатель.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru