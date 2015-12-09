Пять лет за монитор и мобильник: в Нижнем Тагиле поймали вора

По прибытии на место было обнаружено открытое окно на первом этаже офиса. После вызова представителей фирмы старший экипажа прапорщик Эдуард Богомолов заметил у торца здания подозрительного мужчину, который пытался покинуть территорию не привлекая внимания. Этот мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 16.

Там мужчина признался в совершении кражи и рассказал, как он её совершил. 29-летний житель ГГМ давно обратил внимание на офис, который не работал по выходным. Дождавшись наступления этих дней, тагильчанин выдавил в оконной раме стекло и проник внутрь. Там он успел поживиться лишь монитором и мобильным телефоном. Тагильчанин видимо не смотрел популярные фильмы про ограбления и не учел время прибытия охраны, поэтому не успел скрыться с награбленным. Позже пакет с техникой был обнаружен неподалёку.