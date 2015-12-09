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Пять лет за монитор и мобильник: в Нижнем Тагиле поймали вора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять лет за монитор и мобильник: в Нижнем Тагиле поймали вора

9 декабря 2015, 18:00ПроисшествияДенис Таратонов
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