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Торговали героином, не выходя из колонии. В Первоуральске вынесен приговор трем сбытчикам наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговали героином, не выходя из колонии. В Первоуральске вынесен приговор трем сбытчикам наркотиков

9 декабря 2015, 15:35ПроисшествияMaurice
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