Торговали героином, не выходя из колонии. В Первоуральске вынесен приговор трем сбытчикам наркотиков

В Первоуральском городском суде вынесен приговор трем местным жителям, занимавшимся сбытом героина. Причем двое из них давали указания своей подельнице, находясь в местах лишения свободы.

Житель Первоуральска, отбывая наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, создал организованную группу и разработал целую цепочку по приобретению, доставке и сбыту героина. Сама группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, строгим распределением ролей среди участников, внутренней дисциплиной и конспирацией рассказали в пресс-службе управления ФСКН России по Свердловской области.

Второй член группы на тот момент также отбывал наказание в колонии. На свободе находилась только женщина, при этом и она имела судимость за сбыт наркотических средств. Роли в группе распределялись следующим образом: мужчины, в силу ограниченной свободы, общались с внешним миром по сотовым телефонам. Главарь группы находил поставщиков героина, его подельник подыскивал покупателей, имея на свободе немало друзей-наркопотребителей. А женщине выпала самая хлопотная роль — работа курьером, фасовщиком и хранителем героина.

Скоро вся преступная троица попала в поле зрения сотрудников Первоуральского межрайонного отдела УФСКН России по Свердловской области. Гражданку задержали с поличным, в ходе личного досмотра у нее было изъято 149 граммов героина. В ходе следственных действий сотрудники управления установили и других участников преступной группы, собрали необходимую доказательную базу, и уголовное дело было направлено в Первоуральский городской суд.

Всех троих суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3 — п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК Российской Федерации. Главарь группы был приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Учитывая ранее не отбытое наказание, в колонии особого режима мужчина проведет семнадцать лет.

Второй житель Первоуральска останется в колонии особого режима еще на 13 лет и заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.