В Екатеринбурге «Газель» насмерть сбила женщину
9 декабря 2015, 14:05ПроисшествияMaurice
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ДТП произошло на Московской.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера в Екатеринбурге «Газель» насмерть сбила женщину-пешехода.
Водитель задним ходом ехал по одному из дворов на Московской и не заметил пенсионерку, которая шла рядом с автомобилем. 25-летний шофер сбил женщину: от полученных травм она скончалась на месте.
«В настоящее время сотрудниками ГИБДД опрошены участники и очевидцы аварии, произведены все замеры и составлены процессуальные документы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.
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