В Екатеринбурге мусоровоз врезался в пассажирский автобус (ФОТО)

Сегодня около семи часов утра на улице Бебеля произошло ДТП с участием 014-й маршрутки. Как сообщают очевидцы, в автобус врезался мусоровоз, который выезжал с заправки. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку, однако уйти от мусоровоза не удалось.

В аварии никто не пострадал. После ДТП автобус ушёл с линии для осмотра в сервисный центр, – рассказали Е1.RU в транспортной компании «Уралтрансгрупп», которая обслуживает данный маршрут. – По предварительным данным, в ДТП виноват водитель КамАЗа, который не пропустил автобус при выезде с прилегающий территории.