В Екатеринбурге мусоровоз врезался в пассажирский автобус (ФОТО)
9 декабря 2015, 13:25ПроисшествияMaurice
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По предварительным данным, водитель КамАЗа не пропустил автобус.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня около семи часов утра на улице Бебеля произошло ДТП с участием 014-й маршрутки. Как сообщают очевидцы, в автобус врезался мусоровоз, который выезжал с заправки. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку, однако уйти от мусоровоза не удалось.
В аварии никто не пострадал. После ДТП автобус ушёл с линии для осмотра в сервисный центр, – рассказали Е1.RU в транспортной компании «Уралтрансгрупп», которая обслуживает данный маршрут. – По предварительным данным, в ДТП виноват водитель КамАЗа, который не пропустил автобус при выезде с прилегающий территории.
В ГИБДД Екатеринбурга Е1.RU уточнили, что данное дорожное происшествие не зарегистрировано.
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