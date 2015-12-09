В Екатеринбурге вербовщик ИГ получил более трех лет колонии

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Екатеринбурге вынесла приговор Магомеду Гирееву - он был признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании ДАИШ (арабская аббревиатура запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») и ему назначено наказание в виде 3 лет и трех месяцев лишения свободы в колонии, сообщили ТАСС в суде.

Кроме того, ему назначен штраф в 200 тысяч рублей сказали в суде.

Следствием и судом установлено, что Гиреев, используя социальные сети, в том числе «ВКонтакте», вербовал потенциальных сторонников, призывал их отправиться в Сирию, чтобы вступить в террористическую группировку «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар».