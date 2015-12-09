Вчера под Нижним Тагилом столкнулись 4 автомобиля. Два человека пострадали (ФОТО)

В 07.20 водитель автомобиля «Газ-31105» мужчина 1989 г.р. двигался по Серовской трассе. Известно, что водитель «Волги» допустил столкновение с автомобилем «Ваз-2111», за рулем которой находился мужчина 1955 г.р. Не повезло и автомобилям «Пежо» и «Хундай» под управлением еще двух мужчин - они также в этом ДТП.

В результате аварии есть и два пострадавших. Водитель автомобиля «Газ-31105» после оказания помощи в ЦГБ №3 с ушибом брови и сотрясением головного мозга отпущен домой. А вот женщина 1966 г.р., которой на следующей неделе предстоит отметить своей день рождения, получила 2 перелома: ребра и ключицы. Сейчас она находится дома на амбулаторном лечении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями призываем соблюдать скоростной режим и быть внимательней при совершении обгона транспортных средств сообщают в ГИБДД.

А редакция TagilCity.ru напоминает: от ваших решений на дороге зависит не только ваша жизнь и целостность вашего автомобиля. Из-за вашей спешки или лихачества могут серьезно пострадать другие люди, как, например, вышло вчера утром: из-за мелкого ДТП десятки машин в Тагиле простояли в большой пробке.