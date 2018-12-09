Мужчина попал под колёсами поезда в Каменске-Уральском

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Житель Каменска-Уральского, по информации очевидцев, был сбит железнодорожным составом. Состояние здоровья и жизни пострадавшего неизвестны.
8 декабря на остановочном пункте «10 км» в Каменске-Уральском местный житель попал под колёса поезда. Очевидица произошедшего по имени Алёна рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» подробности.
Я видела, что мужчине ногу оторвало. Даже не знаю, живой он или нет, мне плохо стало. Это просто жутко,поделилась девушка.
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Фото: «Инцидент Каменск-Уральский», vk.com/incident_ku
Информация о случившемся от правоохранительных органов не поступала. Личность пострадавшего и его состояние остаются неизвестными.
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