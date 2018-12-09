Мужчина попал под колёсами поезда в Каменске-Уральском

8 декабря на остановочном пункте «10 км» в Каменске-Уральском местный житель попал под колёса поезда. Очевидица произошедшего по имени Алёна рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» подробности.

Я видела, что мужчине ногу оторвало. Даже не знаю, живой он или нет, мне плохо стало. Это просто жутко,поделилась девушка.