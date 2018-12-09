Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Неизвестные дважды выстрелили из пистолета по автобусу в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
10f403c6dd95ee91a5d10d58f9589fc5 900x

Неизвестные дважды выстрелили из пистолета по автобусу в Екатеринбурге

Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: екатеринбург.рф
Читайте
также
Сказка, старообрядцы и хищные города. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина