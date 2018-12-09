Неизвестные дважды выстрелили из пистолета по автобусу в Екатеринбурге
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: екатеринбург.рф
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Один из пассажирских автобусов столицы Свердловской области подвергся нападению со стороны двух людей, личности которых предстоит установить полиции. Злоумышленники произвели как минимум два выстрела из пистолета по транспортному средству.
Сюжеты: Екатеринбург
8 декабря двое неизвестных расстреляли пассажирский автобус, следовавший по маршруту №48.
Инцидент произошёл в нескольких десятках метров от остановки «Парк Хаус», сообщает Life.ru. По информации очевидцев, неизвестные выстрелили дважды и скрылись с места преступления.
Пострадавших нет, у автобуса оказались повреждены стёкла. Прибывшая на место происшествия оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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