Остались жена и сын: найденный мертвым бизнесмен из Берёзовского был забит арматурой

Стали известны подробности гибели Максима Шмелева, который пропал 2 декабря, когда отправился на ГАЗели в Екатеринбург.

По информации источника E1.RU, мужчина был жестоко убит. Бизнесмен в Березовском забрал своих двух заказчиков и они отправились в Верхнее Дуброво. Как выяснилось позже, сообщает информатор, там клиенты убитого украли животных и собирались перевезти их в Монетный. Но Шмелев отказался везти краденных животных. Предполагается, что за это клиенты забили предпринимателя и спрятали тело.

Источник сообщает также, что животных злоумышленники все же отвезли в назначенное место. Их позже нашли в Монетном, их опознал хозяин. Полиция задержала в Монетном одного из подозреваемых.