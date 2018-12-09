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Остались жена и сын: найденный мертвым бизнесмен из Берёзовского был забит арматурой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Остались жена и сын: найденный мертвым бизнесмен из Берёзовского был забит арматурой

Сегодня, 15:49ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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