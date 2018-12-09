Остались жена и сын: найденный мертвым бизнесмен из Берёзовского был забит арматурой
Обнаруженный мертвым 8 декабря предприниматель из Березовского Максим Шмелев был забит арматурой. В убийстве подозреваются два его заказчика.
Стали известны подробности гибели Максима Шмелева, который пропал 2 декабря, когда отправился на ГАЗели в Екатеринбург.
По информации источника E1.RU, мужчина был жестоко убит. Бизнесмен в Березовском забрал своих двух заказчиков и они отправились в Верхнее Дуброво. Как выяснилось позже, сообщает информатор, там клиенты убитого украли животных и собирались перевезти их в Монетный. Но Шмелев отказался везти краденных животных. Предполагается, что за это клиенты забили предпринимателя и спрятали тело.
Источник сообщает также, что животных злоумышленники все же отвезли в назначенное место. Их позже нашли в Монетном, их опознал хозяин. Полиция задержала в Монетном одного из подозреваемых.
Газель была обнаружена сыщиками на 74-м км трассы Екатеринбург-Реж. У погибшего остались жена и маленький сын.
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