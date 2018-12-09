Пенсионер и 6-летний ребенок погибли в пожаре в селе в Свердловской области

9 декабря около 12:00 в селе Клевакинское на улице Зеленая загорелся жилой дом. На месте тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1949 и ребенка 2012 годов рождения.

В результате надзорных мероприятий установлено, что ребенок приехал в гости к своему отцу и деду. Родители мальчика были в разводе. Отец в воскресенье отправился на работу в Екатеринбург и внук остался с дедом.

Прокуратура оценит деятельность органов и учреждений системы профилактики по работе с данной семьей.