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Снегоуборочный трактор провалился под лёд на городском пруду Алапаевска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снегоуборочный трактор провалился под лёд на городском пруду Алапаевска

Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: vk.com/alapaevsk_today
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