Снегоуборочный трактор провалился под лёд на городском пруду Алапаевска
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: vk.com/alapaevsk_today
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При подготовке поверхности городского пруда в Алапаевске к запланированному массовому мероприятию под лёд провалился снегоуборочный трактор. Для извлечения пришлось задействовать спецтехнику.
Сюжеты: Алапаевск
7 декабря во время расчистки снега под лёд пруда в Алапаевске провалился трактор. Согласно предварительной версии уборка производилась перед любительскими соревнованиями по дрифтингу, которые были запланированы на 8 декабря, но позже отменены.
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Для подъёма техники использовался кран, передаёт сообщество «Алапаевск сегодня». Информация о пострадавших отсутствует. После полудня операция по спасению была завершена.
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