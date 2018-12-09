Три человека пострадали в результате аварии на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: maxpixel.net
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8 декабря около 18:00 на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле в Смольно-перегонном цехе произошла авария, трое сотрудников находятся в тяжелом состоянии.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 декабря в 18:00 произошла авария в Смольно-перегонном цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, совладельцем которого является Роман Абрамович. В процессе ремонта датчик оборудования показывал, что давления в трубе нет, однако произошел выброс горячего пара и смолы на 10 метров, сообщают родственники пострадавших.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него пробита голова и сильные ожоги лица, у второго рабочего ожоги 2, 3 и 4 степени, третий сотрудник получил ожоги 2, 3 степени на лице.
В настоящий момент все пострадавшие находятся в Демидовской больнице, решается вопрос об их переводе в ожоговый центр Екатеринбурга, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
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