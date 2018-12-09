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Три человека пострадали в результате аварии на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Emergency alarm light ambulance security siren 959592

Три человека пострадали в результате аварии на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: maxpixel.net
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