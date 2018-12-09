Три человека пострадали в результате аварии на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

8 декабря в 18:00 произошла авария в Смольно-перегонном цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, совладельцем которого является Роман Абрамович. В процессе ремонта датчик оборудования показывал, что давления в трубе нет, однако произошел выброс горячего пара и смолы на 10 метров, сообщают родственники пострадавших.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него пробита голова и сильные ожоги лица, у второго рабочего ожоги 2, 3 и 4 степени, третий сотрудник получил ожоги 2, 3 степени на лице.