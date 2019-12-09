На Урале бывшая сотрудница колонии предстанет перед судом за смертельное ДТП с детьми

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

Она работала в исправительной колонии с июля 2018 года по сентябрь 2019 года в должности старшего инспектора группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.

Согласно версии следствия, обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав 28 августа 2019 года управляла автомобилем «ВАЗ-21053», 1997 года выпуска.

Двигаясь по автодороге «г. Серов — пос. Сосьва — пос. Гари» в сторону пос. Сосьва, женщина выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем «Форд Фокус», которым управляла женщина.

В автомобиле вместе с обвиняемой находились ее сожитель и его мать. Они не были пристегнуты ремнями безопасности и также находились в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне «Форд Фокус» на пассажирских сидениях находилась подруга водителя, а также трое детей на задних сидениях. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате столкновения мать сожителя получила тяжелые травмы, а сожитель — несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой.

Кроме того, пострадал один ребенок 2008 года рождения. Травмы расценены как тяжкий вред здоровью.