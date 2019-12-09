На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом, одна из них укусила ребенка за ногу, а остальные растерзали пакет с принадлежностями для занятий. Его обследовали в травмпункте.