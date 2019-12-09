На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика

В Березовском Свердловской области стая бродячих собак на 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом, одна из них укусила ребенка за ногу, а остальные растерзали пакет с принадлежностями для занятий. Его обследовали в травмпункте.
Кроме того, СМИ сообщают, что в указанном районе собаки бегают стаями. При этом жители обращались в управляющую компанию, которая перенаправляла заявки подрядной организации.
По данному факту проводится проверка. Прокуратура проверит наличие муниципального контракта на отлов животных, а также соблюдение законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных. Также выясняется, являются ли данные собаки бездомными.
Прокуратура запросила в больнице документы для определения степени тяжести вреда здоровью мальчика.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.