В Екатеринбурге экс-сотрудник прокуратуры обвиняется в организации фиктивного ДТП

Как сообщил собеседник издания, 2 августа текущего года обвиняемый, будучи сотрудником областной прокуратуры, попал в аварию, врезавшись в ограждение на Серовском тракте на автомобиле Kia Ceed своей жены. При этом машина не была застрахована.

Для того, чтобы получить страховку он нашел владельца такого же автомобиля и перевесил на него регистрационные знаки с машины жены. После этого он предоставил эту машину в ООО «Зетта Страхование» для оформления договора ОСАГО.

20 сентября мужчина обратился в ГИБДД Асбеста и сообщил, что якобы попал в ДТП по дороге в поселок Рефтинский. На осмотр он предоставил автомобиль, разбитый в августе. В ООО «Зетта Страхование» ущерб оценили в 700 тысяч рублей с учетом ремонта.

Однако после сотрудники страховой компании обнаружили, что авария была фиктивная. По словам источника издания, после проведения служебной проверки по данному инциденту сотрудник прокуратуры был уволен.