В Екатеринбурге экс-сотрудник прокуратуры обвиняется в организации фиктивного ДТП
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Как сообщил собеседник издания, 2 августа текущего года обвиняемый, будучи сотрудником областной прокуратуры, попал в аварию, врезавшись в ограждение на Серовском тракте на автомобиле Kia Ceed своей жены. При этом машина не была застрахована.
Для того, чтобы получить страховку он нашел владельца такого же автомобиля и перевесил на него регистрационные знаки с машины жены. После этого он предоставил эту машину в ООО «Зетта Страхование» для оформления договора ОСАГО.
20 сентября мужчина обратился в ГИБДД Асбеста и сообщил, что якобы попал в ДТП по дороге в поселок Рефтинский. На осмотр он предоставил автомобиль, разбитый в августе. В ООО «Зетта Страхование» ущерб оценили в 700 тысяч рублей с учетом ремонта.
Однако после сотрудники страховой компании обнаружили, что авария была фиктивная. По словам источника издания, после проведения служебной проверки по данному инциденту сотрудник прокуратуры был уволен.
В СКР по Свердловской области и областной прокуратуре комментариев по данному инциденту не дают.