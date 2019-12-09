В Нижнем Тагиле мошенники с Авито украли с карты молодой девушки 240 тысяч рублей

Тагильчанка разместила на сайте объявление о продаже электрической плиты. Вскоре с ней связался мужчина и представился сотрудником неизвестной организации. Он сообщил, что готов совершить покупку. Забрать товар пообещал в течение часа, но так как покупка совершается юридическим лицом, рассчитаться можно только безналичным способом.

Дальше я назвала номер карты Сбербанка и инициалы владельца. Я сейчас так смутно всё помню, может быть, и код из SMS сообщила. Они сказали не класть трубку, пока будет идти зачисление денег на мой счёт. В этот момент я засомневалась и сбросила звонок, говорит Надежда.

После того, как тагильчанка сообщила информацию, ей пришло СМС-сообщение о списании 15 тысяч рублей со счета. После этого пришло еще несколько сообщений о списании средств. Надежда попыталась войти в приложение «Сбербанк Онлайн», но оно выдало сообщение о заражении телефона вирусом.

Женщина обратилась на горячую линию в банк, где голосовой помощник ей сообщил об успешном переводе средств. Пока девушка совершила все манипуляции по блокировке карты, все средства со счета были списаны. Общая сумма, которой лишилась девушка, составляет 240 тысяч рублей. Оператор сказала, что средства переведены на чужой счет.

Обычно банк запрашивает подтверждение перевода, но в этот раз такого не было! , — утверждает Надежда.