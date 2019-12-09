В сети появилось видео смертельного ДТП с участием 18-летнего тагильчанина
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Интернет-провайдер «Сети Тагила» опубликовал видео, на котором заснят момент ДТП, в котором, не справившись с управлением, погиб 18-летний житель Нижнего Тагила. Авария произошла вечером 4 декабря у дома № 7 на улице Космонавтов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На записи видно, как 18-летний автомобилист со стажем вождения два месяца следуя со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Красноармейской у дома № 7 на улице Космонавтов не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение. Однако спасти его не удалось, он скончался спустя два часа.
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