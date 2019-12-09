В Удмуртии 11-месячный ребенок сутки провел в одной квартире с мертвыми родителями

Ребенка нашли сослуживцы отца, который не вышел на работу. Они забили тревогу и пришли к нему домой. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Ребенок после осмотра врачей отправлен в приют.