В Удмуртии 11-месячный ребенок сутки провел в одной квартире с мертвыми родителями
Сегодня, 22:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Северобайкальске был обнаружен 11-месячный младенец, который сутки провел в одной квартире с убитыми родителями, сообщает издание «Лайф» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.
Ребенка нашли сослуживцы отца, который не вышел на работу. Они забили тревогу и пришли к нему домой. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Ребенок после осмотра врачей отправлен в приют.
По предварительной версии, 34-летняя мать малыша убила мужа, а после сама свела счеты с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.
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